Дебютный матч Дзюбы окончился поражением «Адана Демирспор» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Адана Демирспор» в дебютном матче нападающего Артёма Дзюбы на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу. Об это сообщает "КП-Спорт".

Дзюба провёл на поле 87 минут и отметился голом (66-я минута). Второй мяч за «Адана Демирспор» забил Юнес Беланда с пенальти (56-я). В составе победителей голами отличились Эннер Валенсия (20-я, 41-я), Миха Зайц (47-я) и Эзган Алиоски (83-я).

Следующий матч «Адана Демирспор» проведёт с «Умраниеспором».

Напомним, футболист Артем Дзюба, бывший нападающий «Зенита», подписал контракт с футбольным клубом «Адана Демирспор». 34-летний Дзюба подписал контракт на один сезон, соглашение может быть продлено еще на один.

Напомним, экс-зенитовца «сватали» в Турцию, в Венгрию и даже в Америку.

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Ранее сайт KP.RU рассказывал, как Артем Дзюба оригинально попрощался со ставшим ему уже родными клубом «Зенит» и Санкт-Петербургом. Футболист выложил видео, на котором он в костюме Дэдпула рассказывает о том, как прошли эти 7 лет сотрудничества с сине-бело-голубыми.