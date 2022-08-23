Прокуратура Аргентины запросила 12 лет тюрьмы для вице-президента страны Кристины Киршнер Фото: REUTERS

Прокурор Аргентины запросил 12 лет тюрьмы для действующего вице-президента страны Кристины Киршнер по делу о коррупции.

"Прокурор Диего Лусиани запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Кристины Киршнер. Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса", - говорится в сообщении телеканала TN.

Речь идет о проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер ушла с проходящего в Колумбии Саммита Америк, не дожидаясь его окончания. Киршнер также не принимала участия в торжественном ужине глав государств. Глава Аргентины присутствовала лишь на церемонии фотографирования участников встречи, после чего отправилась в аэропорт и вылетела в Буэнос-Айрес. Причин своего отъезда Киршнер комментировать не стала.

Отмечалось, что причиной досрочного отъезда президента Аргентины могло стать то, что в итоговую декларацию VI Саммита Америк не будет включен пункт о поддержке Аргентины в территориальном споре с Великобританией о Фолклендских островах