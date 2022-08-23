Глава МИД Эстонии назвал провокацией заявление ФСБ о бегстве украинки Вовк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Министерство иностранных дел Эстонии прокомментировало заявление ФСБ России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.

Дипломат считает, что Россия якобы пытается оказать давление на Эстонию, за ее поддержку Украины.

22 августа ФСБ России заявило о раскрытии дела об убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

Наопмним, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывал, кто такая Дарья Дугина и чем известна.