Аналитик Зварич допустил падение доллара ниже 55 рублей в начале осени 2022 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что рубль укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей.

"Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны", - сказал он в беседе с "Праймом".

Пара доллар/рубль к концу осени может закрепиться выше 70 рублей, заключил специалист.

Ранее руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила, что доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада.

Кстати, ЦБ ограничивает возможность снимать и покупать валюту. Банки вводят комиссии за хранение долларов и евро на счетах. Минфин обзывает западные валюты токсичными. Да и экономика США, как и ЕС, чувствует себя так себе. Там рекордная инфляция и, похоже, рецессия. И в чем теперь держать свободные деньги? "Комсомольская правда" рассказывала, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году. Спойлер: это не доллары и евро

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