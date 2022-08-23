Госдеп попросил российского посла в США передать Украине контроль над Запорожской АЭС Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдепартамент США 18 августа обращался к послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову для того, чтобы попросить передать Киеву полный контроль над территорией запорожской атомной электростанции (ЗАЭС, передает испанское агентство EFE со ссылкой на американское ведомство.

Отмечается, что официальные лица США в ходе встречи с послом призвали через него Москву "прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине".

Накануне стало известно, что Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Это связано с ситуацией на Запорожской АЭС и непрекращающимися провокациями в отношении нее со стороны Киева, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Заседание Совбеза запланировано на 22.00 по Москве во вторник 23 августа. По информации Полянского, в среду 24 августа пройдет еще одно заседание Совбеза ООН по Украине. Это заседание запросили западные государства.

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