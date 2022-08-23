Власти Запорожья посоветовали бежавшей в Эстонию Ирине Вовк просить убежище в России Фото: Кадр видео

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии.

"Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых - немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда ее ждет суд и жизнь", - написал он в своем Telegram-канале.

Если Вовк не успеет этого сделать, то от нее, как от опасного свидетеля, избавится ее же руководство из СБУ, отметил Рогов.

Напомним, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывал, кто такая Дарья Дугина и чем известна.

22 августа ФСБ России заявило о раскрытии дела об убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU