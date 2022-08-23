Глава Офиса Зеленского анонсировал появление "очень мощного" документа о гарантиях безопасности Украины Фото: REUTERS

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, он назвал его "очень мощным", пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения, я рад, что наши партнеры проявляют заинтересованность… До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", - приводит его слова агентство.

В начале апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. Украинский лидер подчеркнул, что речь может идти как о странах - членах НАТО, так и о государствах, не входящих в альянс.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены России, Украине и всем европейским государства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.