FT: город Шведт в Германии захлестнула волна гнева из-за эмбарго на нефть из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий город Шведт, в котором расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, пишет корреспондент Financial Times Гай Шазан.

"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", - написал он в свое статье.

Горожане считают, что они стали "разменной монетой в чужой игре", отмечается в материале.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия не оказалась бы в условиях полномасштабного "нефтяного кризиса", если бы ввела эмбарго на этот ресурс в кратчайшие сроки, но считает нужным избегать необдуманных шагов, так как бесследно это не пройдет.

Сайт KP.RU ранее писал, что засуха еще больше обострила проблему энергообеспечения стран ЕС, созданную его руководством в санкционном угаре. Так, французские АЭС не могут работать на полную мощность из-за слишком теплой воды в реках, которой охлаждают реакторы. Норвегия прекращает экспорт электроэнергии из-за снижения генерации на ГЭС, а она была одним из основных поставщиков электричества для нескольких европейских стран.