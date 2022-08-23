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Политика23 августа 2022 2:11

Депутат Рады Бужанский заявил, что Шольц должен был сказать правду по НАТО Украине

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоял на повестке дня, о чем он информировал президента России Владимира Путина
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Депутат Рады Бужанский заявил, что Шольц должен был сказать правду по НАТО Украине

Депутат Рады Бужанский заявил, что Шольц должен был сказать правду по НАТО Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным.

"Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <…> Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО никогда не представляла угрозы для России. Канцлер подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоял на повестке дня, о чем он информировал президента России Владимира Путина.

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба также потребовал от Запада объяснений, почему же Финляндии и Швеции можно, а Украине нет.

Украина в НАТО совершенно не нужна. Это, по сути, единое мнение почти всех членов Альянса. На то, чтобы не брать ее в свои ряды у них есть как минимум пять причин, рассказывал в эфире Радио "КП" профессор и доктор политических наук Александр Гусев. Подробнее читайте здесь на KP.RU