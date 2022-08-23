Депутат Рады Бужанский заявил, что Шольц должен был сказать правду по НАТО Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был уведомить Украину, что НАТО не примет ее в свои ряды в ближайшие 30 лет вместо того, чтобы обсуждать это с президентом России Владимиром Путиным.

"Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО. <…> Жаль, что про эти тридцать лет никто официально не заявил Украине, рассказывая вместо этого про "открытые двери"", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО никогда не представляла угрозы для России. Канцлер подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоял на повестке дня, о чем он информировал президента России Владимира Путина.

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба также потребовал от Запада объяснений, почему же Финляндии и Швеции можно, а Украине нет.

Украина в НАТО совершенно не нужна. Это, по сути, единое мнение почти всех членов Альянса. На то, чтобы не брать ее в свои ряды у них есть как минимум пять причин, рассказывал в эфире Радио "КП" профессор и доктор политических наук Александр Гусев. Подробнее читайте здесь на KP.RU