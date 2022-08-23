FP: Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.

"Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в своей статье.

Журналист считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что господству Запада грозит конец из-за спецоперации России на Украине. Он добавил, что «в дверь постучится многополярный миропорядок».

Тем временем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия в Европе стала преобладающим направлением. По его словам, на фоне российской спецоперации на Украине "Польша устанавливает в этой области определенные стандарты".

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.