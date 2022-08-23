Отец Вовк заявил, что подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ, но не в "Азове"* Фото: Кадр видео

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне "Азов"*.

"Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла", — рассказал РИА Новости ее отец.

Мужчина отметил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья.

Напомним, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывал, кто такая Дарья Дугина и чем известна.

22 августа ФСБ России заявило о раскрытии дела об убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

* - организация признана террористической и запрещена в России