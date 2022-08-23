Что произошло в ночь на 23 августа

Власти Запорожья посоветовали бежавшей в Эстонию Вовк просить убежище в России Фото: Кадр видео

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк должна просить убежище в посольстве России в Эстонии.

Цены на газ в Европе побили рекорд 1996 года. По данным лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов в Европе достигла $2861,6 за 1 тыс. куб. м.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал появление первого и "очень мощного" документа с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.

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Польский и венгерский премьер-министры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за расхождений во мнениях относительно российской спецоперации на Украине, пишет Foreign Policy.

Гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что компания IMAX запретила российским кинотеатрам показывать отечественные фильмы на своем оборудовании.

Национальный комитет республиканской партии подсчитал, что президент США Джозеф Байден за время работы на посту отдыхал 228 дней. Напомним, Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года. Пост главы государства он занимает уже 19 месяцев, или почти 580 дней.

Российский следственный комитет даст юридическую оценку заявлениям мужчины, который в социальных сетях публично призывал убивать русских. Сообщается, что призывы к убийству озвучивал, предположительно, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский.

«Ко мне тараканы от соседей пришли». «Во всем виновата кафешка снизу». Эти и другие объяснения неожиданного появления усатых незваных гостей дома слышал, наверное, каждый. Какие из них правдивы, а какие – нет, мы разбирались при помощи Николая Дубинина – врача-дезинфектолога, директора по качеству компании «Добролов».