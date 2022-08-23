Биолог Семенов сообщил о риске заражения коронавирусом через рыбу

Рыба не болеет коронавирусом, но может стать источником заражения Фото: EAST NEWS

Человек может заразиться коронавирусом при потреблении рыбы, если ее разделывал, обрабатывал или упаковывал инфицированный COVID-19 работник. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

"Если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, который не носит маску, а чихает на все вокруг, то, конечно, контаминация вирусом будет", - уточнил Семенов.

Биолог добавил, что рыбы коронавирусом не болеют, но если на нее попал вирус от зараженного человека, то в дальнейшем он способен передаться конечному потребителю продукта.

Днем ранее сообщалось, что за сутки на территории России медики выявили 33 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в РФ зафиксировали 19 150 404 заболевших.

Как ранее писал сайт KP.RU, ученые доказали, что высокий уровень омега-3 в организме снижает риск заболевания коронавирусом и смерти от инфекции. У пациентов с высоким индексом омега-3 в крови риск смерти был примерно на 75% ниже, чем у людей с дефицитом, утверждают исследователи.