Депутат Рады Разумков предложил воровать газ у России и продавать его в Европу

Украина рассматривает вариант воровства газа у России под видом "конфискации" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат украинской Рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил Киеву решить финансовые проблемы путем воровства российского газа. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях.

"Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ, - написал Разумков. - И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать".

По оценке народного избранника, в дальнейшем Киев может продавать краденное голубое топливо в Европу, а полученные деньги направить на закупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российской собственности в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского кабмина.

В указе предусмотрена конфискация 903 объектов, которые принадлежали именно российскому государству. Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 79 позиций являются корпоративным правом, а 824 позиции - имущество.