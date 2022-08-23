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Происшествия23 августа 2022 5:03

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что Вовк уезжала во Францию как беженка

Украинке не понравилось жить в Европе
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Наталья Вовк. Фото: соцсети

Наталья Вовк. Фото: соцсети

Гражданка Украины Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, уезжала во Францию в статусе беженки. Об этом сообщил РИА Новости ее отец.

"Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину", - добавил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. В ведомстве имеются доказательства, что преступление осуществила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего уехала в Эстонию.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине Toyota Land Cruiser Prado, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция", сработало взрывное устройство. 29-летняя девушка погибла практически мгновенно.