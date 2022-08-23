Ирина Волынец предложила предоставлять многодетным россиянам жилье по соцнайму Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой помощи многодетным семьям. Она предложила сформировать государственный жилой фонд и предоставлять многодетным семьям жилье на условиях социального найма.

Общественница отмечает, что материнство и детство – это ценности, обеспечивающие непрерывность поколений, развитие нашей страны и поэтому нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Помимо этого, многодетная семья решает демографические проблемы страны.

Обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину, Волынец отмечает, что решить самостоятельно жилищный вопрос многодетным часто не под силу.

В связи с этим помощь от государства была бы очень нужной и востребованной.

- Прошу поддержать инициативу о предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму, — цитирует RT текст обращения.

Ранее в России предложили ввести «родительские зарплаты» для неработающих россиян и расширить действие маткапитала и льготной ипотеки. Такие меры простимулируют рождаемость, сообщает телеканал "360".

А Общественная палата предложила ввести выплату за рождение третьего ребенка в размере миллиона рублей. Пока инициативу собираются реализовать в Приморском крае, а затем распространить опыт на всю остальную часть России, сообщает газета "Известия".