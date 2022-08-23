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Общество23 августа 2022 5:11

Ирина Волынец предложила предоставлять многодетным россиянам жилье по соцнайму

Это станет хорошей мерой поддержки многодетным
Елена АКИМОВА
Ирина Волынец предложила предоставлять многодетным россиянам жилье по соцнайму

Ирина Волынец предложила предоставлять многодетным россиянам жилье по соцнайму

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой помощи многодетным семьям. Она предложила сформировать государственный жилой фонд и предоставлять многодетным семьям жилье на условиях социального найма.

Общественница отмечает, что материнство и детство – это ценности, обеспечивающие непрерывность поколений, развитие нашей страны и поэтому нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Помимо этого, многодетная семья решает демографические проблемы страны.

Обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину, Волынец отмечает, что решить самостоятельно жилищный вопрос многодетным часто не под силу.

В связи с этим помощь от государства была бы очень нужной и востребованной.

- Прошу поддержать инициативу о предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму, — цитирует RT текст обращения.

Ранее в России предложили ввести «родительские зарплаты» для неработающих россиян и расширить действие маткапитала и льготной ипотеки. Такие меры простимулируют рождаемость, сообщает телеканал "360".

А Общественная палата предложила ввести выплату за рождение третьего ребенка в размере миллиона рублей. Пока инициативу собираются реализовать в Приморском крае, а затем распространить опыт на всю остальную часть России, сообщает газета "Известия".