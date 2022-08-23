Косачев назвал образцом двуличия и цинизма позицию США по убийству Дугиной

Константин Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Заявление Госдепартамента Соединенных Штатов по убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной является "образцом словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма", считает заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Сенатор привел позицию Вашингтона, который спустя двое суток после взрыва автомобиля Дугиной осудил "любые атаки на гражданских" не только в Москве, но и "в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе".

При этом среди перечисленных Госдепом городов нет Донецка и Луганска, чьи мирные граждане регулярно страдают от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В США еще и добавили, что "россияне должны сделать определенные выводы", возмущается вице-спикер Совфеда.

"По сути такое заявление Госдепа - своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме, - написал Косачев в своем телеграм-канале. - И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками".

Как ранее писал сайт KP.RU, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. В ведомстве имеются доказательства, что преступление осуществила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего уехала в Эстонию.

Напомним, убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной совершено вечером 20 августа 2022 года. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения. Оно было приведено в действие, когда за рулем автомобиля находилась 29-летняя Дарья Дугина. От полученных травм девушка скончалась практически мгновенно.