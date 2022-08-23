Посол Галузин призвал Токио прекратить "демонтаж" российско-японских связей

Москва призывает Токио прекратить "демонтаж" российско-японских отношений
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Москва призывает Токио прекратить "демонтаж" российско-японских связей, который страна осуществляет путем санкционного давления. Соответствующее заявление сделал посол России в Японии Михаил Галузин во вторник, 23 августа 2022 года.
"Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии", - подчеркнул Галузин.
По словам дипломата, Токио усиливает антироссийские санкции, что является "недружественным, недальновидным и контрпродуктивным шагом". Для экономики российской стороны эти действия не станут ударом, чего нельзя сказать о российско-японских отношениях, заключил посол.
Напомним, местные журналисты сообщили, что суши-индустрия в Японии испытывает кризис из-за антироссийских санкций Запада и предпринятых Москвой ответных мер.
Санкционная политика Запада и вынужденные ответные действия России привели к подорожанию продуктов питания, в том числе и тех, что используются в суши-индустрии. В частности, цена на импортный лосось и форель в июне 2022 года оказалась на треть выше, чем год назад.