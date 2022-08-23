Володин заявил, что Зеленский боится трибунала над украинскими боевиками

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что трибунала над украинскими боевиками ждут все, кроме президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Ему и киевскому режиму есть чего бояться, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей".

По оценке спикера нижней палаты российского парламента, именно поэтому глава Украины принимает все возможные меры для того, чтобы не допустить трибунала, включая угрозы отказаться от мирного урегулирования конфликта.

Председатель Госдумы подчеркнул, что судебный процесс должен обязательно состояться, чтобы мир узнал о преступлениях киевского режима.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин озвучил подробности о проведении там трибунала над военными преступниками. В частности, спикер назвал страны, которые готовы прислать на трибунал ДНР наблюдателей. По его словам, в частности, есть подтверждения от России, Беларуси и Сирии.

По словам Пушилина, сроки проведения трибунала над украинскими военными и боевиками будут определены после окончания всеобъемлющей работы следователей.