Названа причина смерти мэра Чебоксар Олега Кортунова в 38 лет

Олег Кортунов. Фото: gov.cap.ru

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет. Как пишет сайт "КП-Казань", предположительной причиной смерти стала сердечная недостаточность. У него остались жена и двое детей – дочь и сын.

Олег Кортунов возглавил Чебоксары 8 октября 2020 года, сменив на этом посту Евгения Кадышева.

Политическая карьера Кортунова началась в 31 год, когда он был избран депутатом в городской совет. Через год он стал председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития города.

Одновременно политик продолжал учебу, получив степень магистра по направлению подготовки строительства. Затем он окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Как ранее писал сайт KP.RU, скончался артист, кукловод и музыкант Сергей Григорьев, голосом которого многие годы говорил Филя в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Григорьев умер в Израиле в возрасте 64 лет.