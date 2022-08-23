Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2022 7:03

Названа причина смерти мэра Чебоксар Олега Кортунова в 38 лет

Мэр Чебоксар Олег Кортунов умер в 38 лет, предположительно, от сердечной недостаточности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Олег Кортунов. Фото: gov.cap.ru

Олег Кортунов. Фото: gov.cap.ru

Глава Чебоксар Олег Кортунов умер в возрасте 38 лет. Как пишет сайт "КП-Казань", предположительной причиной смерти стала сердечная недостаточность. У него остались жена и двое детей – дочь и сын.

Олег Кортунов возглавил Чебоксары 8 октября 2020 года, сменив на этом посту Евгения Кадышева.

Политическая карьера Кортунова началась в 31 год, когда он был избран депутатом в городской совет. Через год он стал председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития города.

Одновременно политик продолжал учебу, получив степень магистра по направлению подготовки строительства. Затем он окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Как ранее писал сайт KP.RU, скончался артист, кукловод и музыкант Сергей Григорьев, голосом которого многие годы говорил Филя в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Григорьев умер в Израиле в возрасте 64 лет.