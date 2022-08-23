Президент Польши Дуда прибыл в Киев на переговоры с руководством Украины

Анджей Дуда обсудит с Владимиром Зеленским военную помощь, которую Польша намерена оказать Украине Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими представителями высшего военно-политического руководства Украины.

Информацию об этом распространил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. "Дуда прибыл в Киев. Он направился туда по приглашению президента Зеленского", - цитирует Шрота РИА Новости.

Известно, что поездка Дуды в Киев "предполагает встречу с президентом Украины, переговоры на тему поддержки Украины в военном смысле, а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле".

Ранее российские спецслужбы заявили о том, что Польша пытается воспользоваться украинским кризисом, чтобы фактически аннексировать территории Западной Украины. По данным главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, соответствующие планы по установлению контроля над целым рядом украинских регионов Варшава уже активно обсуждения с руководством США.

Нарышкин отметил, что власти Польши считают территорию Западной Украины своими "историческими владениями". Ожидается, что к активным действиям поляки готовы будут перейти уже в обозримой перспективе.