Слуцкий обратился к эстонцам на похоронах Дарьи Дугиной: "Среди вас - убийцы"

Леонид Слуцкий. Фото: Сергей Фадеичев, ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной адресовал обращение к представителям Эстонии.

"Обращаюсь к эстонцам. Среди вас - убийцы, они должны понести справедливое наказание", - произнес Слуцкий на похоронах.

Напомним, церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в Москве, 23 августа 2022 года. Едва сдерживая слезы, трогательную речь произнес отец убитой девушки Александр Дугин.

"У нее было одно желание - не помните меня, а сражайтесь за страну, любите наш русский народ. Она погибла за народ, за Россию", - подчеркнул философ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. В ведомстве имеются доказательства, что преступление осуществила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб, после чего уехала в Эстонию.