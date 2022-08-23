«Яндекс» выкупит у VK сервис доставки еды Delivery Club

Сервис Delivery Club станет частью компании "Яндекс" уже самое ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Яндекс» купила у VK сервис доставки еды Delivery Club. Информацию об этом распространила пресс-служба российского IT-компании.

В релизе отмечается, что сайт и приложение Delivery Club продолжат работать по-прежнему, а компания продолжит развивать бренд сервиса доставки еды.

«После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше», — говорится в сообщении.

Delivery Club — это крупнейший сервис доставки еды и продуктов в России. Был запущен в 2009 году. Изначально он работал исключительно в формате маркетплейса и специализировался только на доставке готовой еды, объединяя в себе различные рестораны с собственными курьерами, позднее же Delivery Club организовал собственную службу курьерской доставки.

Delivery Club осуществляет доставку в 350 городах России, более чем в 150 из них работает собственная служба доставки Delivery Club. К сервису подключено свыше 45 тысяч ресторанов (как к сервису доставки и как к службе заказа еды навынос) и более 7000 продуктовых магазинов.