Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением по поводу политики Киева и недоговороспособности властей Украины Фото: REUTERS

Гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Москвой, однако украинские власти от этой возможности отказались. О его значении рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев..

По его словам, украинская власть, «простимулированная западными деньгами и ракетами», отказалась от договора с Россией, который мог дать Украине гарантии безопасности.

Ранее в российском МИДе заявили о том, что Украина по советам западных лидеров фактически вышла из переговоров с РФ. Политический диалог между российской и украинской стороной на данный момент практически не ведется.

В ходе общения делегаций двух стран обсуждаются лишь гуманитарные вопросы (обмен пленными и т.д.), о подготовке проекта договора между Москвой и Киевом в настоящее время речи не ведется.

При этом в политическом руководстве Украины заявили, что ряд западных стран и международных организаций якобы готов предоставить Киеву некие "гарантии безопасности", соответствующий документ может быть подписан до конца августа нынешнего года.