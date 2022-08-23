Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД из-за призывов "убивать русских"

Петр Врублевский Фото: Кадр видео

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана вызвало посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, чтобы выразить протест в связи с его неприемлемыми призывами "убивать русских". Об этом сообщает пресс-служба казахского внешнеполитического ведомства во вторник, 23 августа 2022 года.

"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - уточнили в МИД республики.

В ведомстве подчеркнули, что возмутительные слова Врублевского "наносят урон дружественным отношениям между государствами" и предостерегли его от подобных публичных заявлений.

Напомним, украинский посол публично заявил о желании киевского режима "убивать как можно больше русских". На противозаконное подстрекание к насилию и убийству по расовому признаку уже обратили внимание в Следственном комитете России.

В ведомстве подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям участника провокационного ролика и проверят его причастность к преступлениям, совершенным на территории Украины.