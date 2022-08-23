В России выявлено 30 967 новых случаев заражения коронавирусом на 23 августа 2022 года

В России значительно выросло количество госпитализаций с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России за сутки, по данным на 23 августа 2022 года, выявили 30 967 новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Более 4 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы в РФ за сутки, что на 138,4% больше, чем накануне.

"По состоянию на 23 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 4063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%", - говорится в сообщении.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 76 российских регионах, сокращение - в восьми. Ситуация осталась прежней всего в одном субъекте страны.

Число выздоровлений за сутки составило 30 869 человек, летальных исходов – 69.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что человек может заразиться коронавирусом при потреблении рыбы, если ее разделывал, обрабатывал или упаковывал инфицированный COVID-19 работник.

Напомним, эксперты дали прогнозы по поводу того, когда ожидать окончания пандемии COVID-19. Так, греческий ученый, исследователь экологической инженерии Демосфен Сарияннис рассчитал, что штамм "Омикрон" станет последней мутацией коронавируса и пандемия закончится уже в феврале 2023 года.