Карпов и Карякин прибудут в Чебоксары на Суперфинал чемпионата по шахматам

Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению турнира Анатолий Аксаков подтвердил, что двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин посетят Суперфинал чемпионата России, который пройдет с 10 по 23 сентября в столице Чувашии.

«Будет чемпион мира Карпов, он уже подтвердил, что выступит на открытии, будет Сергей Карякин. У них здесь есть свои школы, они проведут сеансы одновременной игры. И, естественно, не обойдут вниманием Суперфинал чемпионата России по шахматам», — сказал Аксаков. Между тем, президент Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник заявил, что приезд Карякина состоится, вероятно, к закрытию Суперфинала. Ранее допускалась вероятность того, что Карякин приедет в Чебоксары в качестве участника Суперфинала, однако в списке гроссмейстеров, которые поборются за звание чемпиона России, его имя отсутствует.