Глава Чувашии Олег Николаев предложил в каждой школе провести день по профилактике терроризма

В ходе совместного заседания антитеррористической комиссии в ЧР и оперативного штаба в Чувашии антитеррористическая защищенность объектов образования стало одной из главных тем обсуждения. Заседание проводили Глава Чувашии Олег Николаев и начальник Управления Федеральной службы безопасности РФ по Чувашской Республике Альберт Савинцев.

Как рассказал Олег Николаев, с этого года в школах в регулярном формате будут проводиться мероприятия в рамках патриотического воспитания детей. И, как подчеркнул Глава региона, необходимо также проводить мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость: на начальном этапе – раз в месяц, в последующем – раз в квартал.

В свою очередь Альберт Савинцев отметил необходимость улучшить работу по проведению инструктажей с лицами, ответственными за обеспечение антитеррористической безопасности на объектах образования. Также он подчеркнул, что в ходе проверки был выявлен ряд недостатков, влияющих на антитеррористическую защищенность образовательных организаций.

Помимо этого в ходе заседания были детально рассмотрены вопросы обеспечения безопасности учащихся в предстоящем учебном году и готовность сил и средств территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашии к действиям в условиях возникновения угроз террористического характера в период подготовки и проведения Дня знаний. Также было отмечено, что проводимая работа Минобразования ЧР и администрациями муниципальных образований по обеспечению безопасности образовательных организаций оценивается удовлетворительно. Динамика развития системы антитеррористической защиты объектов образования носит поступательный характер.