Михаил Дегтярев: «Нерадивые строители подвели людей и государство»

Глава региона настоял на оперативной работе по достройке еще четырех долгостроев в Хабаровске. Фото: правительство Хабаровского края

Проблема обманутых дольщиков Хабаровского края продолжает регулярно всплывать на повестке различных обсуждений с участием первых лиц региона. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являясь председателем совещаний, всегда находится в курсе любых изменений в этом вопросе, потому как возникшая проблема с дольщиками – очевидная несправедливость, борьба с которой входит в перечень основных задач нового состава краевого правительства.

- Каждый гражданин, вложивший средства в улучшение своих жилищных условий, вправе получить качественные квадратные метры или компенсацию. Для этого запущены все необходимые механизмы, подписаны дорожные карты. В свою очередь, нерадивые строители должны понести заслуженное наказание за свои действия, так как они подвели и людей, и государство, - заявил Михаил Дегтярев.

Председатель комитета госстройнадзора регионального правительства Денис Щербина в ходе совещания доложил, что на строгом контроле находятся 62 застройщика, работающие в крае над 74 объектами. Более 51 миллиарда рублей задействовано при реализации порядка 11 тысяч заключенных договоров.

Срок ожидания дольщиками своего жилья все еще растет с каждым днем, поэтому местные власти не останавливают свою работу по сокращению количества проблемных объектов. Все это привело к тому, что от 37 долгостроев региона, находившихся в Едином реестре проблемных объектов с начала 2022 года, к августу осталось только 16 домов.

Сокращение проблемных объектов набрало стремительный темп, в том числе, потому что в борьбе за восстановление прав дольщиков глава региона обращался не только в следственный комитет и прокуратуру, но также получил поддержку премьер-министра Михаила Мишустина и Президента России Владимира Путина. Это позволило реализовать выплату денежных компенсаций и приступить к достройке объектов. Уже к концу 2023 года 959 жильцов смогут начать готовиться к въезду в четыре многоквартирных дома Хабаровска: три МКД ООО «ДИАЛОГ» и один дом ЖСК «Утес». Как только уточненная документация пройдет экспертизу, строительство, по словам Дениса Щербины, будет возобновлено.

- Незамедлительно значит «в течение недели». Не месяца! Решите этот вопрос оперативно, как положено. Более чем 900 семей ждут своего жилья! – мобилизовал на продуктивную работу руководителей губернатор.