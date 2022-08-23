Глава МИД Турции заявил о желании некоторых стран НАТО продолжать конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди западных стран есть государства, которые не желают завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения … Я имею в виду не только США, я имею в виду страны-члены [НАТО]», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью изданию Haber Global.

По словам Чавушоглу, были и те, кто намеревался саботировать сделку с зерном. «Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН», - добавил он.

«Это не США, но я скажу это. Вклад США заключался в следующем. Например, снятие экспортного барьера для российских удобрений, выход в порты, банковские операции», - заявил турецкий министр, отметив также, что были и европейские страны, которые «хотели это саботировать».