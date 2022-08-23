ООН не хватает денег для гуманитарных программ из-за помощи Украине

ООН практически осталась без денег на гуманитарные программы из-за солидного финансирования Украины Фото: REUTERS

ООН не хватает средств для финансирования своих гуманитарных программ по всему миру, поскольку большая часть средств направляется на Украину. Информацию об этом распространила американская газета The New York Times.

"Это крупнейший финансовый дефицит, с которым мы когда-либо сталкивались", - цитирует издание слова заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Он сообщил, что в 2022 году ООН требуется 48,7 млрд долларов, чтобы помочь более 200 млн человек. Однако за семь месяцев организации удалось получить менее трети от этой суммы.

Ранее стало известно о том, что Украина публично выразила недовольство "недостаточно" финансовой помощью, которая оказывается ей со стороны западного мира. В офисе украинского президента Владимира Зеленского публично сообщили о том, что власти Германии якобы заблокировали выделение Киеву очередного многомиллиардного транша финансовой помощи по линии ЕС.

На Украине призвали политическое руководство ФРГ как можно скорее "одуматься" и согласовать перевод Украине нескольких миллиардов евро на некие "неотложные нужды".