Украина осенью ожидает от Запада поставок систем противовоздушной и противоракетной обороны Фото: REUTERS

Замглавы офиса президента Украины по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Киев ожидает осенью этого года получить от западных стран системы противовоздушной и противоракетной обороны для того, чтобы «закрыть небо».

Сибига напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно в своих разговорах с западными партнерами говорил о важности закрыть небо над страной. «Здесь мы достаточно оптимистичны, мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся», - заявил замглавы офиса президента в интервью «РБК-Украина».

По его словам, произойдет это в «обозримом» будущем – этой осенью. Как уточнил Сибига, к «насущным потребностям» Киева также относится тяжелое вооружение, позволяющие выровнять баланс соотношения сил на передовой.