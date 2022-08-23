В Госдуме заявили, что страдать от воровства газа Украиной будет только Европа

Россия не пострадает в случае воровства газа Украиной Фото: REUTERS

Украина технологически может осуществить угрозу воровства российского газа, который транзитом через территорию этой страны идет в Европу, но пострадает от этого не Россия, а Европа. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы РФ Олег Морозов в беседе с РИА Новости.

"Транзитный газ, идущий по долгосрочным контрактам в Европу, забрать технически можно. Но, значит, его недополучит Европа, - аргументировал Морозов. - А если просто брать за него деньги, то, значит, Европа оплатит его дважды".

По его словам, таким образом кража будет осуществляться не у России, а у Евросоюза. А захотят ли европейские политики дополнительно платить Киеву за и без того дорогое голубое топливо – это уже дело Брюсселя, констатировал народны избранник.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат украинской Рады Дмитрий Разумков предложил Киеву решить финансовые проблемы путем воровства российского газа. Он полагает, что в дальнейшем Киев может продавать краденное голубое топливо в Европу, а полученные деньги направить на закупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.