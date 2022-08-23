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В мире23 августа 2022 10:11

Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз россиянам

Финский премьер назвала поток туристов проблемой, которую «необходимо решить»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз россиянам

Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки приняли решение замедлить процедуру выдачи туристических виз российским гражданам в дополнение к уже принятым ранее мерам. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал премьер-министр Финляндии Санна Марин на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий.

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», - заявила глава финского министра, назвав поток туристов проблемой, которую «необходимо решить».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндия официально объявило, что с начала сентября этого года Хельсинки в два раза сокращает число принимаемых от граждан России заявлений на шенгенские визы - до 500 в день, однако уточнили, что не собирается ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, а также продолжает принимать заявления россиян по семейным обстоятельствам.