Финляндия замедлила процедуру выдачи туристических виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки приняли решение замедлить процедуру выдачи туристических виз российским гражданам в дополнение к уже принятым ранее мерам. Такое заявление во вторник, 23 августа, сделал премьер-министр Финляндии Санна Марин на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий.

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так [быстро], как раньше», - заявила глава финского министра, назвав поток туристов проблемой, которую «необходимо решить».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Финляндия официально объявило, что с начала сентября этого года Хельсинки в два раза сокращает число принимаемых от граждан России заявлений на шенгенские визы - до 500 в день, однако уточнили, что не собирается ограничивать выдачу учебных и рабочих виз, а также продолжает принимать заявления россиян по семейным обстоятельствам.