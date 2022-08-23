В Германии раскритиковали Шольца после слов о "ловушке" Путина Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его слов о том, что решение Оттавы вернуть турбину компании Siemens для «Северного потока» разоблачило стратегию президента России Владимира Путина.

Ранее в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо глава немецкого правительства высоко оценил сотрудничество с Оттавой в вопросе возвращения турбины, призвав также продолжать его для того, чтобы «не попасть в ловушку Путина», отметив также важность развития зеленого водорода.

«Если бы мы мыслили чисто материалистически, то нам пришлось бы держать кулачки за Путина», - отметил один из комментаторов

Другой читатель предложил Шольцу ответит на вопрос о том, что «этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат».

«Почему мы отправляем Олафа Шольца в Канаду? Самое позднее на следующий день он уже забыл о том, что обсуждалось!», - добавил другой.

Другой читатель отметил, что «разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен для того, чтобы отвлечь внимание от того, что угольные электростанции снова вводятся в строй, а атомные закрываются».

«Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл», - заявил еще один комментатор.