Посол России в КНР заявил, что США действиями вокруг Тайваня сеют опасный для всего мира хаос Фото: REUTERS

Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что кризис, который связан с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, стал долгоиграющим. По его словам, Вашингтон, продолжая политические визиты на Тайвань, стремится вывести Пекин из равновесия, посеяв в итоге хаос, последствия которого могут быть очень опасными на только для региона, но и для всего мира.

«Стремление вывести Китай из равновесия, вызвать раздражение и тем самым посеять своего рода хаос, который американцы, американские политические стратеги очень любят. Они-то надеются, что этот хаос будет управляемым и управлять им будут они, хотя история учит, что так получается не всегда», - заявил российский посол в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, кризис, который был запущен визитом на Тайвань спикером Палаты представителей Конгресса США, «оказался долгоиграющим». Как он отмечает, речь идет о «довольно серьезных противоречиях» между США и Китаем, которые представляют две крупнейшие экономики мира с «внушительной военной мощью».

«Это весьма опасно не только для региона, но и в целом для всего мира»,- заключил дипломат.