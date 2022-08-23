Здание администрации главы ДНР повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ

Очередной обстрел ВСУ привел к гибели мирных жителей в Донецке. Фото: t.me/oddr_info

При обстреле Донецка украинскими боевиками повреждено здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем телеграм-канале во вторник, 23 августа 2022 года.

В ведомстве уточнили, что административном строении произошло возгорание. На кадрах с места происшествия видны серьезные разрушения не верхних этажах здания. Кроме того, имеются повреждения лицевой стороны входа.

Очередной обстрел ВСУ привел к гибели мирных жителей в Донецке. Фото: t.me/oddr_info

Представительство ДНР в СЦКК также обнародовало информацию о третьем погибшем в результате ударов Вооруженных сил Украины по столице республики. Им оказался 25-летний мужчина, который получил смертельное ранение на площади Нурмагомедова.

Жителям Донецка рекомендовали не покидать дома без особой необходимости.

Очередной обстрел ВСУ привел к гибели мирных жителей в Донецке. Фото: t.me/oddr_info

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же обстрела на улице Челюскинцев в своем автомобиле получил смертельные ранения 51-летний мужчина, а на проспекте Дзержинского – 18-летний молодой человек.