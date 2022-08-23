Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика23 августа 2022 11:39

Регулятор ЕС разрешил "Транснефти" проводить платежи Украине за транзит нефти

Разрешение будет действовать до конца 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украина получит оплату за транзит российской нефти

Украина получит оплату за транзит российской нефти

Фото: REUTERS

Регулятор Евросоюза проинформировал российский банк о разрешении проводить платежи Украине за транзит нефти по нефтепроводной системе "Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента "Транснефти" Игоря Демина.

"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", - уточнил Демин.

Напомним, ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по южной ветке "Дружба" в адрес Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку Россия не может провести платеж за транзит в условиях санкционных ограничений Евросоюза.

При осуществлении платежа за транзит через Украину средства были возвращены на счет "Транснефти", поскольку к тому моменту вступили в силу санкций Евросоюза, объяснили в российской компании.

Позднее Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти через свою территорию по ветке нефтепроводной системы "Дружба", после чего поставки возобновились.