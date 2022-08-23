Регулятор ЕС разрешил "Транснефти" проводить платежи Украине за транзит нефти

Украина получит оплату за транзит российской нефти Фото: REUTERS

Регулятор Евросоюза проинформировал российский банк о разрешении проводить платежи Украине за транзит нефти по нефтепроводной системе "Дружба". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента "Транснефти" Игоря Демина.

"Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года", - уточнил Демин.

Напомним, ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по южной ветке "Дружба" в адрес Венгрии, Словакии и Чехии, поскольку Россия не может провести платеж за транзит в условиях санкционных ограничений Евросоюза.

При осуществлении платежа за транзит через Украину средства были возвращены на счет "Транснефти", поскольку к тому моменту вступили в силу санкций Евросоюза, объяснили в российской компании.

Позднее Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти через свою территорию по ветке нефтепроводной системы "Дружба", после чего поставки возобновились.