В Татарстане нашли виновного в массовой гибели пчел

Массовый мор пчел произошел в Татарстане Фото: Иван ПРОХОРОВ

Массовый мор пчел произошел в Альметьевском районе в Татарстане. Местные пасечники сразу подумали на местную фирму ООО «Агрораздолье». Именно она на своих полях распылили опасный для медоносных насекомых пестицид. При этом пасечники не смогли уберечь своих подопечных, потому что компания не предупредила их. Сообщение о такой обработке полей было разослано лишь после ее проведения. Хотя фирма должна предупреждать местное население, в том числе и пасечников, за три дня до распыления химикатов.

Этим самым ООО «Агрораздолье» нарушило закон, хотя обработка полей пестицидами допустима, сообщили Inkazan в министерстве сельского хозяйства Татарстана.

В ведомстве изданию также пояснили, что фирма о предстоящем распылении химикатов должна была предупредить жителей населенных пунктов, которые находятся в семикилометровой зоне от границ обрабатываемых полей. Это делается не только для того, чтобы избежать массового мора пчел, но и гибели домашнего скота.