Основатель Pink Floyd Уотерс назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе

Роджер Уотерс считает крайне постыдным явлением попытку "отмены" русской культуры на Западе Фото: REUTERS

Любые попытки отмены русской культуры на Западе являются безумием. Об этом заявил один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Так музыкант отреагировал на отказы взаимодействовать с российскими артистами и исполнять композиции авторов из РФ по политическим причинам.

"Это полный идиотизм. И это просто показывает, как работают мозги этих людей. Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие", — рассказал Уотерс ТАСС.

Ранее Уотерс публично заявил, что поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине и считает, что действия Москвы абсолютно логичны, правильны и обоснованны. По словам музыканта, главным разжигателем украинского конфликта является американский президент Джо Байден.

Уотерс полагает, что Соединенные Штаты должны сделать все, для того, чтобы убедить украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией и подписать мирное соглашение с Москвой (иначе Украина лишится своей государственности).