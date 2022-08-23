Крупнейший производитель удобрений в Польше приостановил часть производства из-за цен на газ

Производство удобрений в Польше приостановлено из-за нерентабельности Фото: REUTERS

Польская компания Grupa Azoty, входящая в число крупнейших производителей удобрений в Европе, объявила о частичной приостановке производства из-за резкого роста цен на газ. Об этом сообщается на сайте предприятия.

В компании уточнили, что стоимость голубого топлива за полгода выросла почти в четыре раза, из-за чего выпуск некоторых продуктов стал нерентабельным. В частности, приостановлено производство азотных удобрений, капролактама и полиамида 6.

За время вынужденного простоя планируется провести ремонт и реконструкцию некоторых установок. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из стоимости голубого топлива, добавили в Grupa Azoty.

Как ранее писал сайт KP.RU, генсек всемирной организации Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает вместе с США и Евросоюзом над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений.

Напомним, Антониу Гуттереш призывает обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями. По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.