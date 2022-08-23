Киселев заявил, что ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины

Дарья Дугина Фото: Александр РОГОЗА

Ответом РФ на убийство Дарьи Дугиной могут быть бескомпромиссные действия и денацификация Украины, а исполнительницу преступления следует доставить в Россию и наказать, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"... Какой может быть ответ России? С одной стороны, бескомпромиссная денацификация Украины, бескомпромиссные действия, единство внутри. Если говорить о частности, то, конечно же она (Вовк - прим. ред.), я даже имя не хочу произносить, должна быть доставлена сюда, публично судима и наказана. Мы должны предпринять все возможное для этого", - сказал Киселев на церемонии прощания с Дугиной.

Напомним, Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года, ее машину взорвали в Московской области, девушка погибла прямо на месте происшествия. Преступление было совершено, когда Дугина возвращалась с фестиваля "Традиция".

22 августа в ФСБ России сообщили о раскрытии убийства Дугиной. По информации Федеральной службы безопасности, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы. Оперативникам удалось выявить исполнителя - им оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. В Москву она прибыла 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк и Шабан следили за девушкой на Mini Cooper. При этом российские спецслужбы также уточнили, что целью преступников была именно Дарья Дугина, а не ее отец Александр.