Глава МИД Франции согласовала с Лавровым направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора во вторник, 23 августа, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым отправку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Министр (Катрин Колонна) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины», - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что министр иностранных дел Франции приняла к сведению подтверждение принципиального согласия Москвы по данном вопросу, а также обязательство России воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность данной миссии.

Разговору глав внешнеполитических ведомств состоялся после телефонной беседы президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые ранее также обсудили эту тему.