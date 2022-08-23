Лавров заявил, что важно не допускать начала новых военных действий на севере Сирии

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не допустить начала новых военных действий на севере Сирии. Дамаску и Анкаре важно договориться, используя существующие каналы, считает он.

"По поводу вопроса о том, как может развиваться ситуация на севере Сирийской арабской республики, самое важное - не допускать новых военных действий, договариваться по дипломатическим каналам на основе политических принципов, которые собственно и ранее существовали в отношениях между Сирией и Турции", - заявил Лавров сегодня, 23 августа, в ходе пресс-конференции с главой МИД Сирии.

Руководитель МИД России также напомнил, что такие договоренности между двумя государствами были достигнуты в 1998 году, их приняли для снижения террористической угрозы.

Ранее Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес. Также глава российского МИД посоветовал Западу “ничего не прищемить себе” железным занавесом.