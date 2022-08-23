Канада ввела санкции против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой

Мария Львова-Белова, фото: Александр Рюмин, ТАСС

Канада ввела санкции против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Сегодня, 23 августа 2022 года, канадские власти расширили антироссийские санкции, которые затронули 62 физлиц и одну компанию. В качестве обоснования новых ограничений в Оттаве заявляют, что действия России якобы представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному мировому кризису".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.