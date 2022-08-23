Макрон призвал не проявлять "никакого духа компромисса" с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе второго саммита «Крымской платформы» призвал не проявлять слабость в отношении Москвы, а также не идти на какой-либо компромисс с российской стороной.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - заявил французский лидер, призвав также не проявлять слабость в отношении российской стороны.

Как писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления на втором саммите «Крымской платформы» заявил, что западные страны собираются придерживаться жестких санкционных ограничений в отношении России, оказывая при этом военную помощь Украине. По словам главы немецкого правительства, Запад «никогда не признает» присоединение Россией украинских территорий.