Украина разорвала соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем двух стран

Украинские власти решились на разрыв важного энергетического соглашения с Россией Фото: REUTERS

Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем Украины и России. Об этом рассказал представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ", - написал он в своем телеграм-канале по итогам заседания кабмина.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заяви о необходимости прекратить любое взаимодействие с Россией и разорвать все двухсторонние соглашения между Киевом и Москвой.

В настоящее время властями Украины постепенно разрывается подавляющее большинство договоров о сотрудничестве в тех или иных сферах, которые ранее заключались Киевом с РФ. Зеленский даже требовал ускорить этот процесс, так как, по его мнению, в условиях военной спецоперации России никаких соглашений о сотрудничестве с Москвой действовать не должно.