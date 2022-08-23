Писатель Захар Прилепин рассказал о сильном характере погибшей Дарьи Дугиной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский писатель Захар Прилепин прокомментировал смерть журналистки Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Московской области.

По его словам, в Даше было много всего было замечательного, в том числе характер.

- Сила, конечно, определённая характера. И такая чёткость сознания. При этом, такая девичья и непосредственность, и очаровательность. Эти глаза сияющие и вспыхивающие. Много всего было в ней замечательного, - рассказал Прилепин в беседе с RT.

Также автор отметил, что погибшая девушка была очень умна и очаровательна.

- И она была очень незлоблива, что вообще нехарактерно для любой политической среды. То есть она была открыта для ... самых разных политических взглядов и убеждений. ... она внимательно выслушивала. При этом у неё был там внутренний стержень, такой, может быть, наследственный, может быть, свой, - отметил публицист.

Напомним, внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.