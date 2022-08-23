В бундестаге ФРГ призвали граждан принести "личные жертвы" для борьбы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман во вторник, 23 августа, обратилась к немецким гражданам с призывом принести «личные жертвы» для борьбы с российским правительством, а также всеми теми, кто «хочет разрушить демократическую жизнь».

«Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что», - заявила комитета немецкого бундестага в интервью региональному издательству Funke Mediengruppe, указав также, что из-за высоких цен на энергоносители необходимо помочь жителям Германии, которые находятся в тяжелой экономической ситуации.

Напомним, на сегодняшний день в Германии ввели уже много мер для экономии энергии. Среди прочего, президентский дворец в Берлине уже давно не освещают по ночам, в Ганновер объявлено об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах, а крупнейшему крематорию Германии Рейн-Таунус в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия теперь приходится работать круглосуточно в целях экономии газа.