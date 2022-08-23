Готовивший теракт в ДНР украинский диверсант прошел подготовку в Чехии

Готовивший теракт в Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант прошел подготовку в Чехии, заявили журналистам сегодня, 23 августа в Министерстве госбезопасности ДНР.

Отмечается, что в ведомство обратился житель бывшей УССР Евгений Карпенко, который рассказал, что, находясь на заработках в Чехии, был завербован спецслужбами Киева. После вербовки он обучался огневой подготовке и минному делу.

“После окончания обучения (киевскими - прим. ред.) спецслужбами был отправлен на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав России”, - уточнили в министерстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 августа 2022 года можно прочитать здесь.